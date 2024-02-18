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Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu: Tarihin en iyi Galatasaray'ı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Başkent ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 21:25 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 21:36
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Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu: Tarihin en iyi Galatasaray'ı!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Öncelikle 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Ne yazık ki teknik direktörlüğün kaderi bu. Çalıştığımız konular. Duran toplara çalışmıştık. Bugün önemli olan aslında oyunun devamını getirebilmekti. Oyuncu grubu, ilk 2 gol sonrası şok yaşadılar. Mücadele etmek isteyen bir takımım var. Taraftarımızla buluştuk. Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. Bu kadar basit, bu kadar kolay goller yemeseydik, oyuna tutunabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim."

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