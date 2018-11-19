Sosyal medya gündemi (19.11.2001) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (19.11.2001)
19 Kasım 2018 Pazartesi, 17:29:37
Güncelleme: 17:49:26
Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Buffon paylaşımı. ''1995'de bugün (19 Kasım) , Buffon'un profesyonel kariyerinin başlangıcı.''
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mohammed Salah'ın satranç keyfi.
Ankaragücü'nün Beşiktaş maçı ile ilgili paylaşımı.
Göztepe'den yelkencilerine özel paylaşım.
Kayserispor'dan Ertuğrul Sağlam paylaşımı.