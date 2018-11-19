Sosyal medya gündemi (19.11.2001) - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sosyal medya gündemi (19.11.2001)

    19 Kasım 2018 Pazartesi, 17:29:37 Güncelleme: 17:49:26
    Sosyal medya gündemi (19.11.2001)

    Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Buffon paylaşımı. ''1995'de bugün (19 Kasım) , Buffon'un profesyonel kariyerinin başlangıcı.''

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sosyal medya gündemi (19.11.2001)

    Mohammed Salah'ın satranç keyfi.

    Sosyal medya gündemi (19.11.2001)

    Ankaragücü'nün Beşiktaş maçı ile ilgili paylaşımı.

    Sosyal medya gündemi (19.11.2001)

    Göztepe'den yelkencilerine özel paylaşım.

    Sosyal medya gündemi (19.11.2001)

    Kayserispor'dan Ertuğrul Sağlam paylaşımı.

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