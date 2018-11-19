Erman Toroğlu 'VAR' oldu
Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Riva'daki merkezinde bulunana VAR odasını ziyaret etti.
Bu sezonla birlikte Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın pek çok liginde oynanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), şimdiye dek pek çok karar ve skora doğrudan etki etti ve sistem çeşitli sebeplerle gündeme geldi.
Sistemin perde arkasını ASpor yorumcusu Erman Toroğlu ve A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz A Spor'da araladı.
Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu ile birlikte TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan VAR odasını ziyaret eden Toroğlu, sistemin işleyişi ve perde arkasına dair pek çok bilgi edindi.
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