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MKE Ankaragücü 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi MKE Ankaragücü 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 18:14
MKE Ankaragücü 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.

50. dakikada MKE Ankaragücü aradığı golü öne geçti. Sağdan gelişen etkili atakta Morutan'ın kale çizgisine inmeden ortasında Rodrigues, ceza sahası içinde kale alanı önünden etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

53. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Bajic, soldan ceza sahası içine girerek güzel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi: 2-0

59. dakikada Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

80. dakikada konuk takımdan Carole'ün ceza yayı solundan sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü'nün de dokunduğu top üst direkten geri döndü.

90. dakikada sarı-lacivertli takımın soldan gelişen atağında Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği pasla kale alanında topla buluşan Macheda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.

Başkent ekibinde hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takım ile çıktığı ilk maçında 3 puanı 3 golle almayı başardı.

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