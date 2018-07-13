Johannes Hopf, Ankaragücü'nde
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13.7.2018 16:42
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Johannes Hopf, Ankaragücü'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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