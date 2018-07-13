Johannes Hopf, Ankaragücü'nde – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    , 'nde

    Johannes Hopf, Ankaragücü'nde

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden , 'nin İsveçli kalecisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 13.7.2018 16:42
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