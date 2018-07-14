Hopf Ankaragücü’nde – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Hopf ’nde

    Hopf <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a>’nde

    , 4. Transferini G.Birliği’nden yaptı. Sarı-lacivertliler, ekibinin 31 yaşında, 1.95 boyundaki kalecisiyle 3 yıllık imza attı.

    transferde tam gaz gidiyor. yasağını henüz kaldıramayan temsilcisi, şehrin diğer takımı 1. Lig'e G.Birliği'nden kaleci 'u etti. Daha önce 'tan Bifouma, 'dan Faty, Osmanlı'dan ve 'dan Alper Önal'ı alan sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda 36 karşılaşmada kaleyi koruyan eldiven, kalesinde 54 gol gördü ve takımının 'den düşmesine engel olamadı. Hopf'un bugün kampına katılacağı bildirildi.
    1. 14.7.2018
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