Pinto Ankaragücü'nde!

Süper Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Tiago Pinto'yu kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, imza sonrası takımın Erzurum kampına dahil olup takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Pinto transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Pinto kendisini ispat etmiş bir futbolcu. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler sürecek" dedi. Pinto ise "A.Gücü'nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.