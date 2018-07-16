Pinto Ankaragücü'nde! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Pinto Ankaragücü'nde!

    Pinto Ankaragücü'nde!

    Başkent ekibi, son olarak ’da forma giyen sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Yiğiner, transferlerin süreceğini müjdeledi.

    'in yeni takımlarından Ankaragücü, son olarak 'da forma giyen 'yu kadrosuna kattı. çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, imza sonrası takımın kampına dahil olup takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı. Ankaragücü Başkanı , Pinto transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Pinto kendisini ispat etmiş bir futbolcu. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler sürecek" dedi. Pinto ise "A.Gücü'nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 16.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pinto Ankaragücü'nde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN