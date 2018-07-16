Pinto Ankaragücü'nde!
Başkent ekibi, son olarak Osmanlıspor’da forma giyen sol bek Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Yiğiner, transferlerin süreceğini müjdeledi.
Süper Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Tiago Pinto'yu kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, imza sonrası takımın Erzurum kampına dahil olup takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Pinto transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Pinto kendisini ispat etmiş bir futbolcu. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler sürecek" dedi. Pinto ise "A.Gücü'nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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