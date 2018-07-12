Yalçın Ankaragücü’nde – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Yalçın Ankaragücü’nde

    Yalçın Ankaragücü’nde

    Ankaragücü, Osmanlı’dan ayrılan 36 yaşındaki ’ı aldı. 14. kulübüne olan 36 yaşındaki tecrübeli stoperle 1 yıllık anlaşıldı

    Transferin hareketli kulüplerinden Ankaragücü, Faty, Bifouma ve Alper Önal'dan sonra 4. imzasını 'la gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 'dan ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli stoperle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon formasıyla başladığı sezonu 'da tamamlayan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılılarda 13 maçta 1 gol, 'e veda eden Başkent ekibinde ise 16 karşılaşmada forma giydi.
    1. 12.7.2018
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