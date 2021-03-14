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Ankaragücü - Göztepe maçı CANLI

Spor Toto 'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Son haftaların iki formda ekibini karşı karşıya getiren maçta iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıktı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 13:26
Ankaragücü - Göztepe maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Düşme hattında yer alan Ankaragücü, çıkışını Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor. 'ın göreve gelmesiyle atağa kalkan İzmir ekibi de Başkent'te 3 puanı hedefliyor.


ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: , , , Kulusic, Kitsiou, Saba, Endri, , , Alper, Borven

Göztepe: , , Alpaslan, , , Esiti, , Soner, , , Ndiaye

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Göztepe maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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