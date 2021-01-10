Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü Başakşehir 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 18. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Üst üste ikinci maçını kazanan ve nefes alan 'e galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 'den geldi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 15:56 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:07
Ankaragücü Başakşehir 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi önemli bir 3 puanın sahibi oldu. 'e galibiyeti getiren golleri ve attı. Ankaragücü'nün tek golü 'den geldi.

CHADLI SAKATLANDI!
Başakşehir'in yıldız futbolcusu , arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonucu oyuna devam edemedi ve 35. dakikada yerini 'e bıraktı.

Kötü bir dönemden geçen Başakşehir, . Erzurumspor'dan sonra 'nü de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alarak olumsuz havayı dağıttı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 22'ye yükseltirken MKE Ankaragücü 15 puanda kaldı.

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