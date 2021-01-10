Ankaragücü Başakşehir 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Edin Visca ve Demba Ba attı. Ankaragücü'nün tek golü Endri Çekiçi'den geldi.



CHADLI SAKATLANDI!

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Nacer Chadli, arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonucu oyuna devam edemedi ve 35. dakikada yerini Aleksic'e bıraktı.

Kötü bir dönemden geçen Başakşehir, BB. Erzurumspor'dan sonra MKE Ankaragücü'nü de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alarak olumsuz havayı dağıttı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 22'ye yükseltirken MKE Ankaragücü 15 puanda kaldı.