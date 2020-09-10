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10 Eylül 2020, Perşembe
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’ne defans

Ankaragücü’ne Hırvat defans

, ekibi S.Belupo'dan 'yla 2+1 yıllık imza attı.

, ekibi S.Belupo'dan 'yla 2+1 yıllık imza attı. Başkent temsilcisi, transfer tahtasını açtırınca kontratı resmiyete geçirecek. 24 yaşındaki, 1.89 boyundaki Hırvat stoper, geçen sezon kiralık oynadığı Paşa'da 7 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.
  1. 10.9.2020
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