MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert müjdeyi verdi! Transfer...
MKE Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, eski futbolcuları Tomas Heurtaux ve Alessio Cerci'yle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uygulanan transfer yasağının kaldırıldığını resmen duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun başında yollarını ayırdığı Tomas Heurtaux ve Alessio Cerci'nin alacakları nedeniyle transfer yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. İki yıldız isimle anlaşmaya varan Ankara ekibinde transfer yasağı kaldırıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Fatih Mert, "Transfer yasağını an itibariyle kaldırdık. Şu an için transfer yapmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Anlaştığımız oyuncuların lisanslarını çıkarmak için başvurulara başladık. Hiç kolay olmadı, çok zorlandık ama başardık. Ömrümüzden ömür gitti, diyebilirim" diye konuştu.
MKE Ankaragücü taraftarına da seslenen Mert, "Bu sene taraftarımıza rahat maç seyredeceği bir takım kurmak için mücadele ettik. İnşallah yanılmamışızdır. Taraftarımıza daha güçlü ve seyir keyfi veren bir takım izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 13:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert müjdeyi verdi! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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