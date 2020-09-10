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10 Eylül 2020, Perşembe
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Başkanı müjdeyi verdi! ...

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert müjdeyi verdi! Transfer...

'nde başkan , eski futbolcuları ve 'yle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uygulanan yasağının kaldırıldığını resmen duyurdu.

ekiplerinden , geçtiğimiz sezonun başında yollarını ayırdığı ve 'nin alacakları nedeniyle yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. İki yıldız isimle anlaşmaya varan Ankara ekibinde kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı , "Transfer yasağını an itibariyle kaldırdık. Şu an için transfer yapmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Anlaştığımız oyuncuların lisanslarını çıkarmak için başvurulara başladık. Hiç kolay olmadı, çok zorlandık ama başardık. Ömrümüzden ömür gitti, diyebilirim" diye konuştu.

MKE Ankaragücü taraftarına da seslenen Mert, "Bu sene taraftarımıza rahat maç seyredeceği bir takım kurmak için mücadele ettik. İnşallah yanılmamışızdır. Taraftarımıza daha güçlü ve seyir keyfi veren bir takım izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 13:24
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