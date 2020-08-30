Adzic tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, kanada takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te bulunan 21 yaşındaki Luka Adzic'le el sıkıştı. Başkent temsilcisinin, transfer yasağını kaldırdıktan sonra genç oyuncuya imza attırması bekleniyor. Geçen sezon Hollanda ekibi Emmen'de oynayan Adzic, 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 kez ağları sarstı.

SARLIJA DA BİTTİ

Kızılyıldız altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanat, 2018'de 800 bin euro'ya Anderlecht'e transfer oldu. Belçika ekibinde 6 maça çıkan Adzic, daha sonra Emmen'e kiralandı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija (24) ile de anlaştığı öğrenildi. Transfer yasağını kaldırmak için çaba harcayan başkent ekibi, tahtanın açılmasıyla imza şov yapacak.