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30 Ağustos 2020, Pazar
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Adzic tamam

Sarı-lacivertliler, geçen sezon ’de kiralık oynayan 21 yaşındaki sol kanatla el sıkıştı. tahtası açılınca imzanın atılacağı belirtildi.

çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, kanada takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi ekibi 'te bulunan 21 yaşındaki Luka Adzic'le el sıkıştı. Başkent temsilcisinin, transfer yasağını kaldırdıktan sonra genç oyuncuya imza attırması bekleniyor. Geçen sezon ekibi 'de oynayan Adzic, 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 kez ağları sarstı.

SARLIJA DA BİTTİ

Kızılyıldız altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanat, 2018'de 800 bin euro'ya Anderlecht'e transfer oldu. Belçika ekibinde 6 maça çıkan Adzic, daha sonra Emmen'e kiralandı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, geçen sezon forması giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija (24) ile de anlaştığı öğrenildi. Transfer yasağını kaldırmak için çaba harcayan başkent ekibi, tahtanın açılmasıyla imza şov yapacak.

  1. 30.8.2020
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