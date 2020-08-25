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25 Ağustos 2020, Salı
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’nde gençlik ateşi

Ankaragücü’nde gençlik ateşi

yasağı bulunan , Afyon kampında çalışmalarını sürdürdü.

yasağı bulunan A.Gücü, Afyon kampında çalışmalarını sürdürdü. Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan takımda, genç ve B takımdan gelen oyuncular performanslarıyla dikkati çekti.
  1. 25.8.2020
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