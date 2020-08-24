Çapa yasak için umutlu

A.Gücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımın önünde engel olan transfer yasağının kalkacağından umutlu. Çapa, "Gereken çalışmaları başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Önümüzdeki günlerde bunu da aşacaklarından eminim. Bir hayli transfer yapmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz" yorumunda bulundu.