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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Çapa yasak için umutlu

Çapa yasak için umutlu

A.Gücü , takımın önünde engel olan yasağının kalkacağından umutlu.

A.Gücü , takımın önünde engel olan yasağının kalkacağından umutlu. Çapa, "Gereken çalışmaları başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Önümüzdeki günlerde bunu da aşacaklarından eminim. Bir hayli transfer yapmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz" yorumunda bulundu.

  1. 24.8.2020
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