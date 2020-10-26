Ankaragücü'nde corona şoku! 3 ismin testi pozitif

Daha önce 4 pozitif vakanın çıktığı Ankaragücü, 2 futbolcu ve 1 personelin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımız ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 26, 2020
Futbolcularımız ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/kDR6jFRivQ