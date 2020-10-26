Ankaragücü'nde corona şoku! 3 ismin testi pozitif

Daha önce 4 pozitif vakanın çıktığı Ankaragücü, 2 futbolcu ve 1 personelin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımız ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.