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Ankaragücü'nde corona şoku! 3 ismin testi pozitif

ekiplerinden 2 futbolcu 1 sağlık personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:11
Ankaragücü'nde corona şoku! 3 ismin testi pozitif

Daha önce 4 pozitif vakanın çıktığı Ankaragücü, 2 futbolcu ve 1 personelin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımız ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

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