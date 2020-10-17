Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

5-3 | MAÇ SONUCU

Uluslar Ligi sebebiyle 'e verilen ara sona erdi. 5. hafta mücadelesinde sahasında başkent ekibi 'nü ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada gülen taraf ev sahibi ekip Çaykur Rizespor oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:07
Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

'de milli aranın ardından heyecan 5. hafta ile yeniden başladı. Haftanın açılış mücadelesinde sahasında MKE 'nü ağırladı.

Çaykur Rizespor, gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin 16. dakikasında 2-0 yenik duruma düşse de karşılaşmadan 5-3 galibiyetle ayrılmayı başardı. Ev sahibi ekibin yeni transferi Remy attığı 3 gol ile hat-trick yaparken, diğer golleri Fernandove Boldrin kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Paintsil (2) ve Borven'den geldi. Öte yandan Ankaragücü'nde ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Çaykur Rizespor puanının 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven

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