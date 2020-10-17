Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 5. hafta ile yeniden başladı. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Çaykur Rizespor, gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin 16. dakikasında 2-0 yenik duruma düşse de karşılaşmadan 5-3 galibiyetle ayrılmayı başardı. Ev sahibi ekibin yeni transferi Remy attığı 3 gol ile hat-trick yaparken, diğer golleri Fernandove Boldrin kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Paintsil (2) ve Borven'den geldi. Öte yandan Ankaragücü'nde Alper Potuk ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Çaykur Rizespor puanının 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven