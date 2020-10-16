Haberler Süper Lig Son dakika: TFF açıkladı! Artan corona virüsü vakaları nedeniyle Hatayspor - BB. Erzurumspor maçı ertelendi

Son dakika: açıkladı! Artan corona virüsü vakaları nedeniyle - . Erzurumspor maçı ertelendi

'de Pazar günü oynanması gereken - . Erzurumspor maçına corona virüsü ertelemesi geldi. Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve 'ın Covid 19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 19:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 20:25
Son dakika: TFF açıkladı! Artan corona virüsü vakaları nedeniyle Hatayspor - BB. Erzurumspor maçı ertelendi

'de Pazar günü oynanması gereken - . Erzurumspor maçına corona virüsü ertelemesi geldi. Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve 'ın Covid 19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşma tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır.

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