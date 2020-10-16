Son dakika: TFF açıkladı! Artan corona virüsü vakaları nedeniyle Hatayspor - BB. Erzurumspor maçı ertelendi

Süper Lig'de 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Hatayspor - BB. Erzurumspor maçına corona virüsü ertelemesi geldi. Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Covid 19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır.