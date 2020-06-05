Tandoğan tesisi açıldı - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Tandoğan tesisi açıldı

Tandoğan tesisi açıldı

Tandoğan tesisi açıldı

, 2002'den bu yana kapalı olan 'ni yenileyerek kullanıma açtı.

, 2002'den bu yana kapalı olan 'ni yenileyerek kullanıma açtı. Başkan Fatih , "Tandoğan bizim için çok önemli. Ankaragücü'nün ruhunun yaşadığı yer. Salgından sonra kulüplerin durumları için altyapılar çok önemli. Bizim altyapımız da burası" dedi. Başkan Mert, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya da teşekkür etti.
  1. 5.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tandoğan tesisi açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA