Ankaragücü'nden hakem tepkisi!

MKE Ankaragücü Kulübü, bugün oynanan Çaykur Rizespor maçında hakem hataları olduğu gerekçesiyle bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ankaragücü camiasının tüm fertleri adına, haksız ve yanlış hakem kararları ile takımımızın büyük bir hak kaybına uğratılmasından dolayı son derece üzüntü duymaktayız. Öncelikle ligin 3 haftasında oynanan DG Sivasspor karşılaşmasının 76'ncı dakikasında futbolcumuz Jonathan Bolingi, rakibi ile girdiği mücadele sonucu sol dirseği çıkarak ve kırılarak oyuna devam edememiş, ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuz 6 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Rakip oyuncu bu pozisyonda kart bile görmemiştir. Yine ligin 4'üncü haftasında evimizde oynadığımız HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının 68'inci dakikasında oyuncumuz Idriz Voca'nın rakibi ile girdiği mücadelede burnu kırılmıştır. Bu pozisyonda maçın hakemi tarafından faul bile verilmemiş, oyun devam ettirilmiş ve VAR hakemleri saha hakemlerini pozisyonu izlemeye çağırmamıştır. Aynı maçın 85'inci dakikasında rakip oyuncu tarafından beline sert bir darbe alan futbolcumuz Joseph Paintsil sakatlanarak oyuna devam edememiş yine orta hakem ve VAR hakemleri tarafından pozisyon görmezlikten gelinmiştir.

Bu zamana kadar futbola ve futbol camiasına her zaman saygısını koruyan MKE Ankaragücü camiası olarak futbolun içinde olabileceğini düşündüğümüz bu pozisyonlarda iyi niyetimizi korumaya çalıştık. Fakat bugün Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının 45'inci dakikasında takımımızın kaptanı Alper Potuk'a faul olmayan bir pozisyonda A. Bitigen ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan atmış ve takımımızı 10 kişi bırakmış, maçın kaderiyle oynamıştır. Maçın 53'üncü dakikasında gerçekleşen Çaykur Rizespor atağında futbolcumuz Stelios Kitsiou'dan çıkan top yan ve orta hakem tarafından korner işaret edilmiş olmasına rağmen VAR hakemi tarafından saha hakemine uyarı sonucunda pozisyonda penaltıya hükmedilmiştir.

Ne tesadüftür ki 2019/20 sezonundaki bir karşılaşmada da çok tartışmalı kararlar verip maçta puan kaybetmemize sebep olan H. Göçek, bu karşılaşmada VAR hakemi olarak görev almıştır! 65'inci dakikada rakip oyuncu L. Remy savunma oyuncumuz Erdi Dikmen'e sert bir müdahalede bulunmasına rağmen oyun devam ettirilmiştir. Pozisyon incelendiğinde tartışmasız kırmızı kart verilmesi gerektiği tüm futbol otoriteleri tarafından kabul edilmektedir. Art arda yapılan bu hatalar silsilesinin çok masumane olduğunu düşünmüyoruz. 2019/20 sezonunda başlayan ve 2020/21 sezonunun bu haftasına kadar devam eden hatalardan kaybettiğimiz puanlar ortadadır! Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'mızın 110 yıllık camiası olarak müsabakalarda hatasız ve şüpheye yer olmayan kararlar verilmesini istiyoruz. Bundan sonraki isteğimiz, oynanacak karşılaşmalarda adil, eşit ve standart hakem kararlarıdır. Önümüzdeki karşılaşmalarda maçlarımıza atanacak tüm hakemlerin çok daha dikkatli ve hakkaniyetli davranmasını istiyoruz. Adil, eşit ve standardı olmayan hakem kararlarının takipçisi olacağız."