Mustafa Reşit Akçay: Sosyal alanı 10 günden beri ortadan kaldırdık
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Akçay, "Erken diyebiliriz başta. Böyle bir karar alındı. Biz buna katılmazsak da saygı duyacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, sosyal alanı 10 günden beri ortadan kaldırdık. Artık taktik antrenmanda temasa zorluyoruz." ifadelerini kullandı.
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