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21 Nisan 2020, Salı
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En az 30 gün lazım

Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu , "Eğer ligler oynanacaksa karantinadan sonra en az 30 güne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

A.Gücü'nün tecrübeli futbolcusu , "Eğer ligler oynanacaksa karantinadan sonra en az 30 güne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi. 33 yaşındaki oyuncu, "Bu süreç bizleri olumsuz yönde etkiledi. Fizik kondisyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Sonuçta bizim tam fit halde hazır olmamız için en az 4-5 haftaya ihtiyacımız var" diye konuştu
  1. 21.4.2020
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