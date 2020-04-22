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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Ankaragücü artık halterde

Ankaragücü artık halterde

Başkanı , başkent ekibinin bünyesinde halter takımının kurulduğunu açıkladı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı , başkent ekibinin bünyesinde halter takımının kurulduğunu açıkladı. Başkan Mert, "Sevgili Ankaragüçlüler, yaşadığımız bu zor günlerde size kulübümüz adına güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupa çapında dereceleri olan hocalar yönetiminde 'de dereceleri olan sporculardan oluşan halter takımımız kurulmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı
  1. 22.4.2020
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