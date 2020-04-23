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23 Nisan 2020, Perşembe
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Korcan’ın acı günü

Korcan’ın acı günü

Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi 'ın babaannesinin vefat ettiği bildirildi.

Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi 'ın babaannesinin vefat ettiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Korcan Çelikay'ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
  1. 23.4.2020
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