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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Gerson müjdesi

Gerson müjdesi

A.Gücü Başkanı , Kiev’den kiralanan Lüksemburglu golcü ’i takımda tutmak istediğini ifade etti.

Ankaragücü, devre arası transferlerinden 'i takımda tutmak için harekete geçiyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı , 'den kiralanan Lüksemburglu forvetle sözleşme uzatmak istediklerini açıkladı. F.Bahçe'yle de adı anılan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili konuşan Mert, "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, 'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var" dedi. Kiev'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, Ankaragücü formasıyla çıktığı 7 maçında 3 gol, 2 asistle dikkat çekmişti. Öte yandan Fatih Mert, 31 Nisan'da 'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacaklarını ifade etti.

  1. 25.4.2020
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