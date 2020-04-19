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19 Nisan 2020, Pazar
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el yakıyor

Gerson Rodrigues el yakıyor

Ankaragücü'nün devre arasında 'den kiraladığı kıymete bindi. 24 yaşındaki Lüksemburglu forvetin bonservisi için 5 milyon euro fiyat biçildi.

Ankaragücü'nün devre arasında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues kıymete bindi. 24 yaşındaki Lüksemburglu forvetin bonservisi için 5 milyon euro fiyat biçildi. Süper Lig'den diğer takımların da takipte olduğu Rodrigues, 'de 7 maçta 3 gol, 2 asistle dikkat çekti
  1. 19.4.2020
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