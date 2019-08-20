MKE Ankaragücü'nde Kayserispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'de, 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas tedbir amaçlı dinlendirildi.
Teknik direktör Aykan Atik, antrenman öncesinde orta sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular tam sahada ısınma koşusu gerçekleştirdi.
Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapmaca oynayan sarı-lacivertli oyuncular tek pas koordinasyon çalışmasıyla idmana devam etti. Dar alanda 3 grup halinde maç oynayan başkent ekibi futbolcuları, hafif koşuyla antrenmanı bitirdi.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 20.08.2019
- Son dakika Galatasaray haberler: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!
- Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması!
- Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri
- Emre Belözoğlu: Bireysel olarak net hazır değilim
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
MKE Ankaragücü'nde Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.