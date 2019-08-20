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20 Ağustos 2019, Salı
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'nde maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Kayserispor maçı hazırlıkları

'de, 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

'nde, yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas tedbir amaçlı dinlendirildi.

Teknik direktör Aykan Atik, antrenman öncesinde orta sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular tam sahada ısınma koşusu gerçekleştirdi.

Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapmaca oynayan sarı-lacivertli oyuncular tek pas koordinasyon çalışmasıyla idmana devam etti. Dar alanda 3 grup halinde maç oynayan başkent ekibi futbolcuları, hafif koşuyla antrenmanı bitirdi.

, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

  1. 20.08.2019
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