Maç izle: Freiburg-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga'da eş zamanlı başlayacak olan 34. hafta maçlarında, taktiksel kalitesi yüksek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Ev sahibi Freiburg, geçtiğimiz hafta Hamburger SV deplasmanında Igor Matanovic'in gollerine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak Avrupa yolunda yara almıştı. Ancak 44 puanla 7. sırada bulunan Breisgau temsilcisinin kaderi hâlâ kendi ellerinde. Teknik direktör Julian Schuster'in öğrencileri, taraftarı önünde oynayacağı bu sezon finalinde güçlü rakibini devirerek Konferans Ligi biletini cebine koymak istiyor. Konuk ekip RB Leipzig cephesinde ise son haftalara tamamen rahat ve hedefine ulaşmış bir takımın öz güveniyle giriliyor. 65 puanla 3. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi vizesini cebine koyan Doğu Almanya temsilcisi, geçen hafta evinde St. Pauli'yi 2-1 mağlup ederek moral depolamıştı. Kadro kalitesi ve oyun gücü olarak ligin elit takımlarından biri olan Leipzig, üzerindeki baskının tamamen kalkmasıyla birlikte Europa-Park Stadion'da açık ve seyir zevki yüksek bir oyun sergileyecektir. İşte Freiburg-RB Leipzig maçının detayları!

Freiburg-RB Leipzig MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Freiburg-RB Leipzig maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Freiburg-RB Leipzig MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg-RB Leipzig maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Freiburg-RB Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Scherhant; Matanovic

RB Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa