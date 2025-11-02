CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg - Hoffenheim maçı CANLI izle | Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg - Hoffenheim maçı CANLI izle | Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da heyecan verici bir mücadele, Wolfsburg ile Hoffenheim arasında oynanacak. Wolfsburg, bu Pazar günü Volkswagen Arena’da Hoffenheim’ı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, hafta ortasında DFB-Pokal’da yaşadığı hayal kırıklığını geride bırakmak ve ligdeki kötü gidişatı durdurmak için sahaya çıkacak. Wolfsburg, tüm kulvarlarda oynadığı sekiz maçta sadece bir galibiyet alabildi ve ligde toparlanmak için kritik bir fırsat yakalamaya çalışıyor. Hoffenheim ise Bundesliga’da üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefleyerek güçlü bir performans sergilemeyi planlıyor. Peki, Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Wolfsburg – Hoffenheim maçı nasıl izlenir?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 10:37
Wolfsburg - Hoffenheim maçı CANLI izle | Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın bu haftaki kritik karşılaşmalarından biri, Wolfsburg ve Hoffenheim arasında oynanacak. Wolfsburg, Pazar günü Volkswagen Arena'da sahaya çıkacak ve DFB-Pokal'daki hayal kırıklığını unutarak ligde toparlanmak istiyor. Wolfsburg, tüm kulvarlarda oynadığı sekiz maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu nedenle ev sahibi ekip, Hoffenheim karşısında puan veya galibiyet almak için zorlayıcı bir mücadele verecek. Hoffenheim ise üst üste üçüncü galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak ve deplasmanda etkili bir performans göstermeyi hedefliyor. Birçok kişi, Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Wolfsburg - Hoffenheim maçı izleme linki araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga Wolfsburg - Hoffenheim maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Wolfsburg – Hoffenheim maçını takip etmek için tıklayınız.

WOLFSBURG – HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN?

Wolfburg - Hoffenheim maçı 2 Kasım Pazar günü (bugün) oynanacak.

WOLFSBURG – HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Pazar akşamı 19:30 (TSİ)'da başlayacak. Wolfsburg-Hoffenheim maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg'un muhtemel ilk 11'i: Grabara, Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter, Arnold, Vinicius, Daghim, Eriksen, Amoura, Wind

Hoffenheim'ın muhtemel ilk 11'i: Baumann, Prass, Hranac, Hajdari, Bernardo, Kramaric, Avdullahu, Burger, Toure, Asllani, Lemperle

WOLFSBURG – HOFFENHEIM MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa
