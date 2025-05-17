CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga St. Pauli - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St. Pauli - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada St. Pauli ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; St. Pauli - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
St. Pauli - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St. Pauli - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St. Pauli ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Pauli - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST. PAULI - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St. Pauli - Bochum maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ST. PAULI - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

St. Pauli: Vasilj; Nemeth, Wahl, Van der Heyden; Saliakas, Smith, Boukhalfa, Treu; Sinani; Guilavogui, Weisshaupt

Bochum: Horn; Oermann, Medic, Bernardo; Passlack, Sissoko, Losilla, Pannewig, Wittek; Broschinski, Masouras

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe transfer görüşmelerine başladı!
Aslan'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!
DİĞER
Can Borcu'nda hastanede yaşam savaşı!
Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasası" patladı! Ertan Yıldız'dan "Eko"sistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...
Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden
F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman? Strasbourg - Le Havre maçı ne zaman? 10:34
New York Knicks konferans finaline yükseldi New York Knicks konferans finaline yükseldi 10:31
Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden 10:27
Lille - Reims maçı ne zaman? Lille - Reims maçı ne zaman? 10:23
Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman? Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman? 10:18
Nice - Brest maçı ne zaman? Nice - Brest maçı ne zaman? 10:15
Daha Eski
Lyon - Angers maçı ne zaman? Lyon - Angers maçı ne zaman? 10:11
Marsilya - Stade Rennes maçı ne zaman? Marsilya - Stade Rennes maçı ne zaman? 10:07
St. Pauli - Bochum maçı ne zaman? St. Pauli - Bochum maçı ne zaman? 09:59
Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? 09:55
Aslan'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı! Aslan'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı! 09:53
Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 09:51