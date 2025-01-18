Holstein Kiel - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLSTEİN KIEL - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Hoffenheim maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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