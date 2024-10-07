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Haberler Almanya Bundesliga

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için işler istediği gibi gitmedi. Bu doğrultuda 24 yaşındaki sağ bekin, Alman deviyle yol ayrımına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:49 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:50
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Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

Sacha Boey, geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak 30 milyon euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e katılmıştı.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

İlk dönemde geçirdiği sakatlıklar nedeniyle forma giymekte zorlanan başarılı sağ bekin bu yıl ödenen ücretin hakkını vermesi bekleniyordu ancak Sacha Boey talihsiz sakatlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

SACHA BOEY SAKATLIKLARDAN KURTULAMIYOR

Bundesliga'daki son maçına 14 Eylül'de Holstein Kiel karşısında çıkan Sacha Boey takımının 6-1 galip geldiği maçta 64 dakika sahada kalmıştı.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

Bu karşılaşmanın ertesi günü geçirdiği menisküs sakatlığıyla sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki sağ bek şimdiden 5 maç kaçırdı.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

Fransız futbolcunun dönüşünün ise kasım ayı ortalarını bulması bekleniyor.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

Sacha Boey'in bu süre zarfında Bayern Münih'in ligde ve Avrupa'da oynayacağı 3-4 maçta daha görev alması beklenmiyor.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

SABIR TAŞMAYA BAŞLADI

Bayern Münih, ciddi bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey'den faydalanamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre, Bavyera temsilcisinde teknik ekip, yönetim ve taraftarın gözünde başarılı sağ bekin kredisinin tükenmek üzere olduğuna değiniyor.

Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi

2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 2 maçta 129 dakika görev alan Sacha Boey, 1 asist katkısı üretebildi.

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