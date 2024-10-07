Almanya macerası bitiyor! Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için işler istediği gibi gitmedi. Bu doğrultuda 24 yaşındaki sağ bekin, Alman deviyle yol ayrımına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:49 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:50
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Bu karşılaşmanın ertesi günü geçirdiği menisküs sakatlığıyla sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki sağ bek şimdiden 5 maç kaçırdı.
Fransız futbolcunun dönüşünün ise kasım ayı ortalarını bulması bekleniyor.
Sacha Boey'in bu süre zarfında Bayern Münih'in ligde ve Avrupa'da oynayacağı 3-4 maçta daha görev alması beklenmiyor.
SABIR TAŞMAYA BAŞLADI
Bayern Münih, ciddi bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey'den faydalanamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre, Bavyera temsilcisinde teknik ekip, yönetim ve taraftarın gözünde başarılı sağ bekin kredisinin tükenmek üzere olduğuna değiniyor.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 2 maçta 129 dakika görev alan Sacha Boey, 1 asist katkısı üretebildi.
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