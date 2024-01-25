Haberler Almanya Bundesliga Nenad Bjelica'nın cezası belli oldu! Sane'ye tokat atmıştı

Nenad Bjelica'nın cezası belli oldu! Sane'ye tokat atmıştı

Union Berlin, Bayern Münih maçında Leroy Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın Almanya Futbol Federasyonu tarafından üç maç men ve 25.000 euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 18:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nenad Bjelica'nın cezası belli oldu! Sane'ye tokat atmıştı

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta maçında Bayern Münih ve Union Berlin karşı karşıya geldi.

Bayern, 46. dakikada Guerreiro'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son bölümünde ilginç olay yaşandı.

Union Berlin teknik direktörü Nenad Bjelica, tartıştığı Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'ye tokat attı.

Bjelica, olayın ardından 74.dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Almanya Futbol Federasyonu, Hırvat teknik adamın aldığı cezayı açıkladı.

Union Berlin teknik direktörü Nenad Bjelica, Federasyon tarafından üç maç men ve 25.000 euro para cezasına çarptırıldı.

DİĞER
Kazandığı ilk para ile bakın ne almış…Fatma Girik hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Ana gündem terörle mücadele
Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..."
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman?
Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı
ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezası belli oldu! Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezası belli oldu! 18:41
Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..." Zaniolo'dan bahis itirafı! "Polisler kampa geldiğinde..." 18:30
Valon Ethemi Konyaspor'da! Valon Ethemi Konyaspor'da! 18:01
Altay'da Yusuf Şimşek görevi bıraktı! Altay'da Yusuf Şimşek görevi bıraktı! 17:59
Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! 16:18
M. City 18'lik yıldızı kadrosuna kattı! M. City 18'lik yıldızı kadrosuna kattı! 16:22
Daha Eski
Zaha için bin pişman oldular! Zaha için bin pişman oldular! 16:26
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 16:31
PSG genç yıldızı resmen duyurdu! PSG genç yıldızı resmen duyurdu! 16:43
Samsunspor - Kayserispor | CANLI Samsunspor - Kayserispor | CANLI 16:54
G.Saray Antalyaspor'un yıldızını istiyor! G.Saray Antalyaspor'un yıldızını istiyor! 17:40
G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! 17:56