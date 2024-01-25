Nenad Bjelica'nın cezası belli oldu! Sane'ye tokat atmıştı

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta maçında Bayern Münih ve Union Berlin karşı karşıya geldi.

Bayern, 46. dakikada Guerreiro'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son bölümünde ilginç olay yaşandı.

Union Berlin teknik direktörü Nenad Bjelica, tartıştığı Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'ye tokat attı.

Bjelica, olayın ardından 74.dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Almanya Futbol Federasyonu, Hırvat teknik adamın aldığı cezayı açıkladı.

Union Berlin teknik direktörü Nenad Bjelica, Federasyon tarafından üç maç men ve 25.000 euro para cezasına çarptırıldı.