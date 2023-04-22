Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Köln maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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HOFFENHEIM - KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim

Baumann; Kabak, Brooks, Akpoguma; Kaderabek, Geiger, Stiller, Angelino; Kramaric, Baumgartner; Bebou

Köln

Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Ljubicic, Martel; Schindler, Kainz, Maina; Selke