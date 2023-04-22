Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Hoffenheim ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:30
Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Köln maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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HOFFENHEIM - KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim
Baumann; Kabak, Brooks, Akpoguma; Kaderabek, Geiger, Stiller, Angelino; Kramaric, Baumgartner; Bebou

Köln
Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Ljubicic, Martel; Schindler, Kainz, Maina; Selke

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