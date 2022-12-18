Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih Neuer'in sakatlığı sonrası takviye planlıyor!

Bayern Münih Neuer'in sakatlığı sonrası takviye planlıyor!

Son dakika spor haberleri... Kayak yaparken ayağını kıran ve sezonu kapatan Alman kaleci Manuel Neuer'in yerine arayış sürüyor. Bayern Münih, kaleye takviye için adaylarını belirledi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 11:57
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Bayern Münih Neuer'in sakatlığı sonrası takviye planlıyor!

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen 36 yaşındaki file bekçisi Manuel Neuer, kayak yaparken ayağını kırmıştı. Ameliyat olan deneyimli eldiven sezonu kapattı. Neuer'in yerine takviye yapmak isteyen Bavyera ekibi adaylarını belirledi.

Bayern'in, geride bıraktığımız sezon Monaco'ya kiraladığı 26 yaşındaki kalecisi Alexander Nübel'i A planı olarak belirlediği ifade edilirken bir iddia da Sky Sport'tan geldi. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in, Mönchengladbach'la sözleşme uzatmayı düşünmeyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'le temas kurduğu bildirildi.

34 yaşındaki Sommer, İsviçre Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti. Tecrübeli kalecinin kulübü Mönchengladbach'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi 3 yaşında! Kanserle savaşıyordu doğum gününde yüreklere dokunan paylaşım: "Nerede görmek istersen..."
F.Bahçe'ye transferde bir iyi bir kötü haber!
Dev final için nefesler tutuldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı!
B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BB Erzurumspor - Altınordu maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Altınordu maçı saat kaçta? 11:49
Dorival'den Jesus'a flaş sözler! Böyle küçümsedi Dorival'den Jesus'a flaş sözler! Böyle küçümsedi 11:48
Bandırmaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:42
Dünya devi Kerem için bu rakamı gözden çıkardı! Dünya devi Kerem için bu rakamı gözden çıkardı! 11:41
Devin Booker 58 sayı attı Phoenix Suns kazandı! Devin Booker 58 sayı attı Phoenix Suns kazandı! 10:59
Flaş Jesus sözleri! "Yerinde olsam..." Flaş Jesus sözleri! "Yerinde olsam..." 10:52
Daha Eski
Trabzonspor'un borcu belli oldu! Trabzonspor'un borcu belli oldu! 10:46
Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?" Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?" 10:36
F.Bahçe'ye transferde bir iyi bir kötü haber! F.Bahçe'ye transferde bir iyi bir kötü haber! 10:06
Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı" Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı" 09:46
KOCAELİSPOR ANKARA DEMİRSPOR CANLI İZLE KOCAELİSPOR ANKARA DEMİRSPOR CANLI İZLE 09:44
Ülkesinden iki talibi çıktı! Ülkesinden iki talibi çıktı! 09:28