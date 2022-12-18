Bayern Münih Neuer'in sakatlığı sonrası takviye planlıyor!

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen 36 yaşındaki file bekçisi Manuel Neuer, kayak yaparken ayağını kırmıştı. Ameliyat olan deneyimli eldiven sezonu kapattı. Neuer'in yerine takviye yapmak isteyen Bavyera ekibi adaylarını belirledi.

Bayern'in, geride bıraktığımız sezon Monaco'ya kiraladığı 26 yaşındaki kalecisi Alexander Nübel'i A planı olarak belirlediği ifade edilirken bir iddia da Sky Sport'tan geldi. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in, Mönchengladbach'la sözleşme uzatmayı düşünmeyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'le temas kurduğu bildirildi.

34 yaşındaki Sommer, İsviçre Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti. Tecrübeli kalecinin kulübü Mönchengladbach'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.