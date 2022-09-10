Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Hoffenheim Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bundesliga'da heyecan sürüyor. Hoffenheim sahasında Mainz'i ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Hoffenheim-Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:31
Hoffenheim Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Hoffenheim-Mainz maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 9 puanla 7. sırada yer alan Hoffenheim sahasında 10 puanla 5. sırada bulunan Mainz'i konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.

HOFFENHEIM-MAINZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim'ın sahasında Mainz'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOFFENHEIM-MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hoffenheim: Baumann; Ozan Kabak, Vogt, Akpoguma; Skov, Promel, Geiger, Angelino; Baumgartner; Kramaric, Rutter

Mainz: Zentner; Bell, Hack, Leitsch; Widmer, Kohr, Barreiro, Aaron; Lee; Burkardt, Onisiwo

DİĞER
Süt Kardeşler'in güzel Afife'siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanlar şaşırıyor
Adana'da eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı 135 dikiş atıldı
Icardi PSG'ye dönecek mi? Hocası konuştu!
F.Bahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman?
Schalke 04 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 10 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 10 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir kriz çıkarttı! Yusuf Demir kriz çıkarttı! 11:06
Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:00
Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:56
Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:52
Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:47
Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:43
Daha Eski
Icardi PSG'ye dönecek mi? Hocası konuştu! Icardi PSG'ye dönecek mi? Hocası konuştu! 10:42
Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:40
Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:36
F.Bahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir! F.Bahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir! 10:36
Sakaryaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Sakaryaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 10:31
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 10:28