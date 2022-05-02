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Borussia Mönchengladbach 3-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürdü. 32. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:38
Borussia Mönchengladbach 3-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Mönchengladbach, 3-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Breel Embolo ile birlikte, 45. ve 77. dakikalarda Jonas Hofmann kaydetti. RB Leipzgi'in tek golü ise 36. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi.

Öte yandan Mönchengladbach'ta Nico Elvedi, 64. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Mönchengladbach, iki maç sonra galip geldi ve puanını 41'e yükseltti. Üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan RB Leipzig ise 54 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Leipzig, Augsburg'u ağırlayacak.

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