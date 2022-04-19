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Hamburg 1-3 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleri ile sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Hamburg ile Freiburg karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1'lik skorla Freiburg'un üstünlüğü ile sona ererken ilk finalist de belli olmuş oldu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 00:29
Hamburg 1-3 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleri ile sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Hamburg ile Freiburg karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Freiburg olurken ilk finalist de belli olmuş oldu.

Hamburg'un tek golü Robert Glatzel'den gelirken, Freiburg'a finali getiren goller Nils Petersen, Nicolas Hofler ve Vincenzo Grifo'dan geldi.

Bu sonuçla ilk finalist Freiburg olurken, Freiburg'un finaldeki rakibi Leipzig-Union Berlin arasında oynanacak olan karşılaşma sonucu belli olacak.

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