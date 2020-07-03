Halil Altıntop'a Bayern Münih'te görev! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Halil Altıntop'a Bayern Münih'te görev!

'a 'te görev!

Halil Altıntop'a Bayern Münih'te görev!

Eski milli yıldızımız , U16 genç takımında 'un yardımcılık görevine getirildi. Altıntop yeni göreviyle ilgili olarak, ''Çok sevinçli ve heyecanlıyım'' dedi.

'nın Bild gazetesinin haberine göre, Bundesliga'da yıllarca forma giyen , gelecek sezon Kulübü'nün U16 genç takımında yardımcı antrenörlük yapacak.

ALEXANDER MOJ'UN YARDIMCILIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK
Halil Altıntop'un 4 ay önce Bayern Münih antrenman tesislerini ziyaret ettiğini hatırlatan gazete, Halil Altıntop'un söz konusu kulübün U16 genç takımını çalıştıran 'un yardımcılık görevini üstlendiğini okurlarına aktardı. Sırasıyla Schalke 04, Kaiserlautern ve Augsburg formalarıyla Bundesliga'da 351 maçta top koşturan Halil Altıntop, aktif futbola veda ettikten sonra antrenörlük çalışmalarına başlamıştı. VFB Stuttgart'ın teknik heyetinde 6 ay gibi bir süre yer alan Halil Altıntop, 4'üncü lig ekiplerinden Schwaben'de de antrenör olarak görev yaptı.

HALİL ALTINTOP: ÇOK HEYECANLIYIM
Halil Altıntop gelecek sezon Bayern Münih'in U16 takımında antrenörlük görevi yapacak olmasıyla ilgili olarak, "Genç oyuncular anlamında Bayern Münih, Avrupa çapında bir adres durumunda. Böyle bir grubun bir parçası olacağım için çok sevinçli ve heyecanlıyım" dedi.

  1. 03.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halil Altıntop'a Bayern Münih'te görev! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA