Bayern Münih para dağıtacak! Bavyera ekiplerine dev destek!

Corona virüsü salgını sonrası Bundesliga'da ligler başladı ve önlemler alınarak maçlar oynanıyor. 23 Mayıs Cuma günü Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt'u konuk edecek olan Bayern Münih bu maçı bütün Bavyera ekiplerine yapacağı bağış için fırsat olarak görüyor.

Dayanışmanın önemini göstermek isteyen Bayern Münih, FC Bayern Hilfe eV vakfı aracılığıyla yerel futbola yardımcı olmak için biriken parayı bağışlamaya karar verdi.

Toplamda 18 bölgesel kulübün her biri 20.000 euro ve Bavyera Bölgesel Ligi 100.000 euro alacak. Bu jest corona virüsü ile bağlantılı ekonomik krizi desteklemeye ve Bayern'le işbirliklerini güçlendirmeye yarayacak.