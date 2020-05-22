Bayern Münih para dağıtacak! Bavyera ekiplerine dev destek!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih yaptığı açıklamada, tüm Bavyera kulüplerine corona virüsüyle bağlantılı ekonomik krizi atlatmak için bağış yapmaya karar verdiklerini duyurdu. Bu büyük girişimin Bundesliga kulüplerinin desteğiyle mümkün olduğunun altı çizildi.
Corona virüsü salgını sonrası Bundesliga'da ligler başladı ve önlemler alınarak maçlar oynanıyor. 23 Mayıs Cuma günü Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt'u konuk edecek olan Bayern Münih bu maçı bütün Bavyera ekiplerine yapacağı bağış için fırsat olarak görüyor.
Dayanışmanın önemini göstermek isteyen Bayern Münih, FC Bayern Hilfe eV vakfı aracılığıyla yerel futbola yardımcı olmak için biriken parayı bağışlamaya karar verdi.
Toplamda 18 bölgesel kulübün her biri 20.000 euro ve Bavyera Bölgesel Ligi 100.000 euro alacak. Bu jest corona virüsü ile bağlantılı ekonomik krizi desteklemeye ve Bayern'le işbirliklerini güçlendirmeye yarayacak.
- 22.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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