Bayern Münih para dağıtacak! Bavyera ekiplerine dev destek! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih para dağıtacak! Bavyera ekiplerine dev destek!

para dağıtacak! Bavyera ekiplerine dev destek!

Bayern Münih para dağıtacak! Bavyera ekiplerine dev destek!

ekiplerinden yaptığı açıklamada, tüm Bavyera kulüplerine corona virüsüyle bağlantılı atlatmak için bağış yapmaya karar verdiklerini duyurdu. Bu büyük girişimin Bundesliga kulüplerinin desteğiyle mümkün olduğunun altı çizildi.

Corona virüsü salgını sonrası Bundesliga'da ligler başladı ve önlemler alınarak maçlar oynanıyor. 23 Mayıs Cuma günü Allianz Arena'da 'u konuk edecek olan bu maçı bütün Bavyera ekiplerine yapacağı bağış için fırsat olarak görüyor.

Dayanışmanın önemini göstermek isteyen Bayern Münih, FC Bayern Hilfe eV vakfı aracılığıyla yerel futbola yardımcı olmak için biriken parayı bağışlamaya karar verdi.

Toplamda 18 bölgesel kulübün her biri 20.000 euro ve Bavyera Bölgesel Ligi 100.000 euro alacak. Bu jest corona virüsü ile bağlantılı desteklemeye ve Bayern'le işbirliklerini güçlendirmeye yarayacak.

  1. 22.05.2020
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