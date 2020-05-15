Borussia Dortmund - Schalke 04 | CANLI
Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. İlk olarak perdeyi Bundesliga açtı. Borussia Dortmund ve Schalke 04, corona virüsü (koronavirüs) önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizde takip edebilirsiniz.
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga tekrar başladı. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü ağırlıyor.
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BORUSSIA DORTMUND: 0
SCHALKE 04: 0
İLK 11'LER
BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Reyna, Brandt, Haaland
SCHALKE 04: Schubert, Kenny, Todibo, Sané, Nastasi?, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Serdar, Harit, Raman
BORUSSİA DORTMUND - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
16 Mayıs Cumartesi günü oynanan mücadele TSİ 16.30'da başladı.
- 15.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 16:33
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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