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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Schalke 04 | CANLI

- 04 | CANLI

Borussia Dortmund - Schalke 04 | CANLI

Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. İlk olarak perdeyi açtı. ve 04, corona virüsü (koronavirüs) önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizde takip edebilirsiniz.

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen tekrar başladı. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne oluyor. , sahasında 04'ü ağırlıyor.

MÜCADELEYİ CANLI OLARAK HABERİMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

BORUSSIA DORTMUND: 0

SCHALKE 04: 0

İLK 11'LER

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Reyna, Brandt, Haaland

SCHALKE 04: Schubert, Kenny, Todibo, Sané, Nastasi?, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Serdar, Harit, Raman

BORUSSİA DORTMUND - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Cumartesi günü oynanan mücadele TSİ 16.30'da başladı.

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 16.05.2020 16:33
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