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08 Mart 2020, Pazar
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1-1 | ÖZET İZLE

Mainz 1-1 Fortuna Düsseldorf | ÖZET İZLE

'da küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mainz'ın golünü 61. dakikada Alman futbolcu atarken, konuk ekibin sayısı da 85. dakikada milli yıldız 'dan geldi.

'nın 25. haftasında ile , Opel Arena'da karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmaya Türk futbolcular damga vurdu.

İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, goller ve 'dan geldi.

ÖNCE LEVİN, SONRA KENAN!

Mainz forması giyen Alman futbolcu Levin, 61'de attığı golle takımını öne geçirirken, Fortuna Düsseldorf'un sayısı 85'te milli yıldız Kenan Karaman'dan geldi.

Ev sahibinde Jean Phillippe Mateta 77'de çift saıırdan kırmızı kart förerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Fortuna Düsseldorf'ta milli savunma oyuncusu da 90 dakika mücadele etti.

Bu sonucun ardından Mainz puanını 26'ya çıkarıp 15. sırada yer alırken, 16. basamaktaki Düsseldorf ise puanını 22 yaptı.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 22:55
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