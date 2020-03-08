Mainz 1-1 Fortuna Düsseldorf | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Mainz ile Fortuna Düsseldorf, Opel Arena'da karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmaya Türk futbolcular damga vurdu.

İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, goller Levin Öztunalı ve Kenan Karaman'dan geldi.

ÖNCE LEVİN, SONRA KENAN!

Mainz forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Levin, 61'de attığı golle takımını öne geçirirken, Fortuna Düsseldorf'un sayısı 85'te milli yıldız Kenan Karaman'dan geldi.

Ev sahibinde Jean Phillippe Mateta 77'de çift saıırdan kırmızı kart förerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Fortuna Düsseldorf'ta milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan da 90 dakika mücadele etti.

Bu sonucun ardından Mainz puanını 26'ya çıkarıp 15. sırada yer alırken, 16. basamaktaki Düsseldorf ise puanını 22 yaptı.