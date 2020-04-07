Kenan Karaman: Bundesliga mayıs ayı başında başlayabilir

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, karantina günlerinde neler yaptığını anlatırken, çalışmalarını nasıl sürdürdüğü hakkında da bilgiler verdi.

beIN Sports'a konuşan 26 yaşındaki yıldızın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Her ülkede olduğu gibi biz de evdeyiz çoğunlukla. 2 gün önce takım olarak antrenmanlara başladık. Her 15 dakika 2 kişi sahaya geliyor. Ayrı ayrı 4-5 istasyon var ve ikişer grup istasyonları değişiyor. Temas halinde olmadan idman yapabiliyoruz. Şimdilik bunun iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum."

"KULÜP CEZA KESİYOR"

Fiziksel olarak düşük hissetmedik. Takım bize program verdi. Her gün koşmamız gerekiyordu. Yaptığımız koşuları dijital saat ve telefonlarımıza bağlıyoruz. Kulüp yaptığımız koşulara bakıyor. Eğer koşuları yapmazsak kulüp ceza kesiyor.

"BİRLİKTE YEMEK YEMİYORUZ"

Her oyuncunun ayrı soyunma odası var. Antrenmandan sonra yemek yemiyoruz artık. Duş aldıktan sonra evlerimize dağılıyoruz. Risk yüksek olduğu için birlikte yemek yemiyoruz.

"MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mayıs başına liglere başlamak istiyorlar. Tabii seyircisiz olarak başlamak istiyorlar. Haziran sonuna kadar ligleri bitirmek istiyorlar. Ligin bitmesine 9 maç kaldı ve federasyon kesinlikle bu maçları oynatmak istiyor. Bu 9 maç eski günlerdeki gibi olmayacak tabii. Seyircisiz olacağını düşünüyorum. Seyirci karşısında oynayınca daha iyi hissediyoruz. Daha fazla motive oluyoruz ama kendimizi ona göre ayarlamamız gerekiyor.

"2-3 HAFTA SONRA FORMUMA KAVUŞURUM"

2-3 hafta sonra, ligler durmadan önceki eski formuma döneceğimi düşünüyorum. Çünkü şu anki idmanlarımız da sıkı geçiyor. Bu durum hazırlık dönemi gibi oldu bizim için.