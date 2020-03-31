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31 Mart 2020, Salı
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Bundesliga resmen ertelendi! İşte o tarih

Bundesliga resmen ertelendi! İşte o tarih

Almanya Futboll Federasyonu, salgını nedeniyle askıya alınan Bundesliga'nın 30 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.

Detaylar birazdan...
  1. 31.03.2020
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