Bayern Münih Bundesliga'nın tamamlanmasını istiyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in, Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan lig hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Bavyera ekibinin yöneticisi, ligin ne olursa olsun tamamlanmasından yana olduklarını söyledi ve şöyle konuştu:

Lige zarar vermemek adına, bu sezonun sonuna kadar gitmesinden yanayız. En kötü ihtimalle sezon eylül ayında tamamlanır. Gelecek sezon ise kışın başında start alabilir. Bu konu aynı zamanda birçok kulübümüzün hayatta kalabilmesi ve dev bir ekonomik krizden kaçınabilmesi ile de ilgili...

25. hafta itibarıyla askıya alınan Bundesliga'da Bayern Münih, topladığı 55 puanla en yakın rakibi 51 puanlı Borussia Dortmund'un önünde zirvede yer alıyordu.