Hoffenheim 2-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga Ligi'nin 22. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Wolfsburg puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı.
Bundesliga Ligi'nin 22. haftasında Hoffenheim, evinde Wolfsburg'u konuk etti. Deplasman ekibi, Hoffenheim'i sahasında 3-2 mağlup etti. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri,18 (P), 52 (P) ve 71. dakikalarda Wout Weghorst kaydetti.
Wolfsburg deplasman galibiyetiyle puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı. Ev sahibi ekip Hoffenheim ise bu mağlubiyetle 33 puanla 8. sırada yer aldı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 20:48
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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