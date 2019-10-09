Thomas Müller Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor
Bayern Münih'te sezon başından beri birçok maçta yedek kulübesine hapsolan Alman forvet oyuncusu Thomas Müller'in ocak ayında takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Alman devi Bayern Münih'te uzun yıllardır forma giyen başarılı forvet oyuncusu Thomas Müller, ocakta takımdan ayrılma kararı aldı.
Sport Bild'de yer alan habere göre 10 yıldır Bavyera ekibinin formasını giyen Alman futbolcu, sezon başından beri ilk 11'de forma şansı bulamadığı kulübünden ayrılmak istiyor.
Yıllık 15 milyon Euro'ya yakın bir para kazanan Müller, 2021'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, teknik direktör Niko Kovac'ın planları arasında olmadığı için bu kararı verdiği belirtiliyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz yıllarda Liverpool, Inter ve Manchester United gibi takımları reddetmişti.
- 09.10.2019
- İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri
- Uğurcan Çakır'a dev teklif! Rüştü'den sonra...
- Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri
- Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...
- Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi hazırlıkları sürüyor
-
Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
-
İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
-
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Thomas Müller Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.