Thomas Müller Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor

Alman devi Bayern Münih'te uzun yıllardır forma giyen başarılı forvet oyuncusu Thomas Müller, ocakta takımdan ayrılma kararı aldı.

Sport Bild'de yer alan habere göre 10 yıldır Bavyera ekibinin formasını giyen Alman futbolcu, sezon başından beri ilk 11'de forma şansı bulamadığı kulübünden ayrılmak istiyor.

Yıllık 15 milyon Euro'ya yakın bir para kazanan Müller, 2021'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, teknik direktör Niko Kovac'ın planları arasında olmadığı için bu kararı verdiği belirtiliyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz yıllarda Liverpool, Inter ve Manchester United gibi takımları reddetmişti.



