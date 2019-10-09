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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'ten ayrılmak istiyor

Thomas Müller Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor

'te sezon başından beri birçok maçta yedek kulübesine hapsolan Alman forvet oyuncusu 'in ocak ayında takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Alman devi 'te uzun yıllardır forma giyen başarılı forvet oyuncusu , ocakta takımdan ayrılma kararı aldı.

Sport Bild'de yer alan habere göre 10 yıldır Bavyera ekibinin formasını giyen Alman futbolcu, sezon başından beri ilk 11'de forma şansı bulamadığı kulübünden ayrılmak istiyor.

Yıllık 15 milyon Euro'ya yakın bir para kazanan Müller, 2021'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, teknik direktör Niko Kovac'ın planları arasında olmadığı için bu kararı verdiği belirtiliyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz yıllarda , Inter ve gibi takımları reddetmişti.


  1. 09.10.2019
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