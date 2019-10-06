Bundesliga'nın yeni lideri Borussia Mönchengladbach!

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Denis Zakaria, 8. ve 13. dakikadalarda Patrick Herrmann ve 39. dakikada Alassane Plea'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Augsburg ekibi 80. dakikada Florian Niederlechner'in attığı golle skoru 4-1 yaptı.

Borussia Mönchengladbach 83. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Augsburg ise 5 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.