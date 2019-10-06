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06 Ekim 2019, Pazar
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'nın yeni lideri !

Bundesliga'nın yeni lideri Borussia Mönchengladbach!

UEFA Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta yer alan Alman ekibi , 'nın 7. haftasında Augsburg'u 5-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta yer alan , 'nın 7. haftasında Borussia Park Stadı'nda Augsburg'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Denis Zakaria, 8. ve 13. dakikadalarda Patrick Herrmann ve 39. dakikada Alassane Plea'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Augsburg ekibi 80. dakikada Florian Niederlechner'in attığı golle skoru 4-1 yaptı.

Borussia Mönchengladbach 83. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Augsburg ise 5 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

  1. 06.10.2019
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