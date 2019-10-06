Bundesliga'nın yeni lideri Borussia Mönchengladbach!
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg'u 5-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Denis Zakaria, 8. ve 13. dakikadalarda Patrick Herrmann ve 39. dakikada Alassane Plea'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Augsburg ekibi 80. dakikada Florian Niederlechner'in attığı golle skoru 4-1 yaptı.
Borussia Mönchengladbach 83. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'da liderliğe yükseldi.
Augsburg ise 5 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.
- 06.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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