Bayern Münih Leverkusen deplasmanından puansız döndü
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Leverkusen deplasmanından puansız döndü

Bayern Münih Leverkusen deplasmanından puansız döndü

'nde (Bundesliga) son şampiyon , deplasmanda 'e 3-1 mağlup oldu.

, Bundesliga'nın 20. haftasında BayArena'da 'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, 41. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bayer Leverkusen, 53. dakikada Leon Bailey, 63. dakikada Kevin Volland ve 90. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında lider , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Dortmund ekibinin golünü 22. dakikada atarken, Frankfurt'un golü 36. dakikada Luka Jovic'den geldi.

Borussia Dortmund 49 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise liderin 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

  1. 2.2.2019 20:49
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