Herkes Ozan Kabak'ı konuşuyor! Bayern Münih maçında...
Galatasaray'da parladıktan sonra Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bayern Münih maçında oynayarak, Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Alman basınında genç futbolcunun performansı konuşuldu.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 11:43:15
Güncelleme: 11:46:59
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Savunmanın ortasında Benjamin Pavard'ın sakatlığına, maç öncesi bir diğer stoper Timo Baumgartl'ın hastalanması eklenince Ozan kendisini bir anda ilk 11'de buldu. Almanya'da Ozan Kabak'ın Bayern Münih maçındaki performansına ilişkin analizler şu şekilde;
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Stuttgart için sezonun en zor karşılaşması olan dış sahada 4-1 kaybettikleri Bayern Münih karşılaşması, Türk futbolcunun Bundesliga'daki ilk deneyimi oldu.
"VASAT" Kentin yerel basınından Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW), Ozan Kabak'ın ilk maçındaki performansını 'Vasat' başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Her futbolcu için 1'den 6'ya kadar puanlamada bulunan ZVW, Ozan Kabak'a sağlam ve yetersiz arasında gösterdiği 3.5 notunu uygun gördü.
"OYUN TARZI SERT" Yapılan değerlendirmede "İlk maçında Robert Lewandowski ile başa çıkmak ve uzun mesafelerde yaptığı bu zorlayıcı görevin üstesinden gelmek zorundaydı. İkili mücadelede sert bir oyun tarzı var" ifadeleri kullanıldı.